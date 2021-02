Torino-Sassuolo, oggi il rinvio: a rischio anche la partita con la Lazio

Torino-Sassuolo è a rischio rinvio per le positività all’interno della squadra granata. A rischio anche il match contro la Lazio

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la ratifica da parte della Lega Serie A in merito al rinvio di Torino-Sassuolo, gara in programma venerdì sera alle 20:45, per via delle numerose positività all’interno della squadra granata.

Inoltre, è a forte rischio rinvio anche il prossimo impegno della squadra di Davide Nicola in casa della Lazio martedì 2 marzo alle ore 18.30. Attualmente tutti i componenti del gruppo squadra del Torino sono in isolamento per sette giorni, in attesa di nuovi sviluppi.