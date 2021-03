Torino, ok dell’ASL alla ripresa degli allenamenti collettivi. Le ultime

Il Torino riprende ad allenarsi in forma collettiva al Filadelfia dopo le gare non disputate causa Covid con Sassuolo e Lazio

Il Torino riprende gli allenamenti in forma collettiva al Filadelfia in vista del match contro il Crotone. Si attendeva l’ok dell’ASL che è adesso è ufficialmente arrivato.

Questa la nota della società: «Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con un allenamento in gruppo, come da autorizzazione dell’Autorità sanitaria locale competente. In vista della trasferta di domenica a Crotone Davide Nicola ha dapprima fatto svolgere lavori sulla forza e poi ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Aggregati alla prima squadra diversi elementi in forza alla Primavera di Marcello Cottafava. Domani in programma una sessione di allenamento».