Torino Lazio, Zaccagni verso la convocazione? Ecco cosa filtra da Formello. Le ultime in vista della gara di domani

Oggi per la rifinitura della Lazio a Formello in vista della sfida di domani, presente anche Zaccagni coi compagni, che potrebbe essere convocato simbolicamente: il recupero per l’infortunio all’alluce è quasi completato, ma difficilmente lo si vedrà in campo.

L’esterno è l’unico calciatore ritrovato oltre a Hysaj, che ha risolto la distorsione alla caviglia rimediata con il Bayern.