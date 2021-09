Torino Lazio: Cairo contro Lotito e Immobile, quante liti tra le società

Una volta gemellate, oggi più liti che altro. Il rapporto tra Torino e Lazio si è inevitabilmente compromesso, ecco come

Che liti. Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sul rapporto tra la Lazio e il Torino. Società una volta gemellate che vivono un rapporto inevitabilmente compromesso a causa di alcuni episodi.

A partire dall’immagine anche esteticamente sgradevole offerta dai presidenti e proprietari Urbano Cairo e Claudio Lotito quando si sono accapigliati per questioni di Palazzo (a partire dalla guerra per i diritti tv) o per o per divergenze più o meno strettamente pallonare; le infinite liti in tribunale per il rinvio della gara dello scorso anno per Covid, con diversi giocatori biancocelesti risultati positivi prima del match. Poi le scaramucce di Cairo con Immobile nell’ultimo Lazio-Torino con il centravanti biancoceleste che accusò il presidente granata di avergli imputato un eccesso di impegno in campo. Infine la chiosa di ieri di Lotito su Cairo: «Non ho alcun tipo di problema con Cairo. Appartengo ad un’altra categoria di persone: guardo avanti senza pensare troppo al passato». Il match deve ancora cominciare ma promette scintille.