Torino Lazio, NIENTE CONFERENZA per mister Marco Baroni

Marco Baroni non interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica 29 settembre alle ore 12:30 tra Torino e Lazio

Marco Baroni non interverrà in conferenza stampa tra oggi e domani per presentare Torino-Lazio. A causa dei vari impegni ravvicinati (trasferta ad Amburgo solo due giorni fa e nuova trasferta domenica) l’impegno in sala stampa è costretto a saltare. Il tecnico dovrebbe comunque parlare ai microfoni di DAZN nel prepartita del match che andrà in scena allo Stadio Olimpico “Grande Torino”.