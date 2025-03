Torino, Maripan ritrova tranquillità in Cile. E l’entourage

Torino, Guillermo Maripán ritrova tranquillità, prestazione monstre in Cile Ecuador. Le ultime in vista della gara con la Lazio

Dopo la tempesta ecco arrivare il sole, per Guillermo Maripán. Tutto nasce dalle ultime dichiarazioni di Carmen Castillo – nota influencer cilena nonché ex compagna del difensore – nei confronti del tesserato del Torino.

La donna che vanta quasi un milione di follower su Instagram ha difatti mosso pesanti accuse nel corso del suo intervento sulle frequenze del podcast Bombastic. «Manderò un messaggio a Guillermo Maripan: inviare video intimi di donne è punibile in Cile quindi fai attenzione alle informazioni che condividi» il suo commento. Quanto è bastato per far carambolare il classe ‘94 al centro di tutti i notiziari del Sud America, nonché dei quotidiani (cartacei e non) in Italia.

Non si è fatta attendere la risposta dell’entourage del giocatore. Il management – riporta La Stampa – avrebbe sentenziato: «Non c’è nessuna denuncia e Guillermo è sereno» smentendo quindi i rumors di un imminente processo giudiziario a seguito dell’intervento di Castillo.

In attesa di maggiori informazioni su un fatto – che se confermato sarebbe gravissimo certo, ma che per il momento non è stato ‘trattato’ nelle opportune sedi penali – Maripan non sembra aver accusato particolari ricadute. O perlomeno sul campo di gioco. Da domani l’atleta farà ritorno a Torino per preparare la gara di Serie A in arrivo lunedì prossimo contro la Lazio.