Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Torino e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Lazio si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Torino Lazio 3-4 MOVIOLA

98′ GOL LAZIO – Incredibile all’Olimpico, Caicedo aggaunta la palla nella mischia e buca la difesa del Torino!

95′ GOL LAZIO – Non sbaglia Immobile dal dischetto: è 3-3! Ora il match si allunga di qualche altro minuto

95′ Calcio di rigore – Chiffi ammonisce il giocatore del Torino oltre ad indicare il penalty

93′ Proteste Lazio – I biancocelesti lamentano un tocco di mano in area di Nkoulou: Chiffi va a vedere al VAR su consiglio di Massa

88′ GOL TORINO – Rete di Lukic che spintona Hoedt per portarsi davanti alla porta e sorprendere Reina

81′ Problemi per Fares – l’esterno lascia il campo, ma non per scelta tecnica. Al suo posto Cataldi

80′ La Lazio non molla – La squadra di Inzaghi vuole i tre punti e alza il baricentro, il Torino schiacciato, però, riesce ad arginare l’offensiva biancoceleste

59′ Occasione Akpa Akpro – Subentrato a Pereira, il giocatore prova a lasciare il segno nella partita: mischia in area granata, recupera palla e prova la conclusione. Salva sulla linea Vojvoda che respinge fuori

55′ Palo Verdi – Taglio verticale per Belotti, l’attaccante prende i tempi alla difesa della Lazio e serve Verdi sul secondo palo, sbaglia clamorosamente il giocatore bruciando un’occasione d’oro

48′ GOL LAZIO – Non sbaglia Milinkovic! Il Sergente calcia in porta e sorprende Sirigu: è 2-2!

47′ Punizione al limite – Contatto Rincon-Correa, il giocatore granata commette fallo e regala alla Lazio un calcio piazzato dal limite dell’area

SECONDO TEMPO

46′ Fine primo tempo – Intervallo

45′ Chance per Belotti – Lancio da dietro per l’attaccante del Torino che controlla, entra in area e col mancino calcia da posizione defilata, palla fuori

38′ Ingenuità Luiz Felipe – Il brasiliano commette fallo su Verdi in area, ma Chiffi grazia la Lazio dopo la revisione al VAR dell’intervento: si lamenta il Torino

30′ Ci riprova Pereira – Tenta la giocata il brasiliano con un missile lanciato da centrocampo, la palla però è troppo alta rispetto allo specchio della porta

24′ GOL TORINO – Belotti non sbaglia dal dischetto

23′ Calcio di rigore – Belotti guadagna un calcio di rigore, cadendo in area biancoceleste per un contatto con Pereira. Fallo piuttosto dubbio, Chiffi non rivede nemmeno al VAR ma indica il dischetto

20′ GOL TORINO – Bremer pareggia i conti sfuggendo alla marcatura di Acerbi

15′ GOL LAZIO – Bella triangolazione tra Muriqi, Patric e Pereira col numero 4 che scarica all’indietro per l’ex Manchester United che buca la porta colpendo la sfera col collo del piede

11′ Muriqi in fuorigioco – Palla in profondità per il kosovaro che però controlla male la sfera, ferma comunque tutto Chiffi per posizione irregolare

10′ Fallo di Parolo – Il centrocampista ferma la ripartenza di Belotti con un fallo tattico e regala al Torino una punizione molto interessante

2′ Primo squillo del Torino – Ci prova dalla distanza Meitè, ma la palla si spegne fuori dalla porta di Reina

1′ Si parte – Chiffi fischia il calcio di inizio!



Migliore in campo, fine primo tempo PAGELLE

Pereira

Torino Lazio 3-4: sintesi e tabellino

MARCATORI: Pereira 15′; Bremer 20′; Belotti (R) 24′; Milinkovic 48′; Lukic 88′; Immobile (R) 95′; Caicedo 98′

AMMONITI: Pereira 43′; Hoedt 85′; Lukic 88′, Immobile 88′; 95′ Nkoulou; Rincon 96′; Caicedo 98′



LAZIO (3-5-2-): Reina; Ramos, Hoedt, Acerbi; Patric, Sergej, Parolo (46′ Leiva), Pereira (46′ Akpa Akpro), Fares (81′ Fares); Correa (73′ Caicedo), Muriqi (56′ Immobile).

A disp.: Strakosha, Alia, Franco, Armini, Ndrecka, Novella, Cataldi, Leiva, Marusic, Caicedo, Moro, Immobile. All. Inzaghi

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda (70′ Singo), Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Ansaldi; Lukic; Verdi (70′ Nkoulou), Belotti (75′ Bonazzoli).

A disp: Milinkovic-Savic V., Rosati, Izzo, Nkoulou, Murru, Singo, Buongiorno, Segre, Linetty, Gojak, Bonazzoli, Edera. All. Giampaolo