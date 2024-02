Torino-Lazio, l’entusiasmo dei tifosi in vista del match: si va verso il tutto esaurito. Le ultime

Per il recupero di Torino – Lazio l’entusiasmo da parte dei tifosi del club granata è alle stelle dopo la vittoria contro il Lecce, e adesso credono nell’Europa.

Stando a quanto riporta Torinogranata.it, in occasione del match contro i biancocelesti, si va verso il tutto esaurito. I tifosi del Torino sanno che questo è un momento delicato perché il club avrà una striscia di partite non semplici, con avversarie in lotta per un posto in Europa.