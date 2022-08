Torino-Lazio, i precedenti con l’arbitro Piccinini

Torino-Lazio è stata affidato all’arbitro Marco Piccinini: di seguito tutti i precedenti dei biancocelesti e il direttore di gara

Tra la Prima Squadra della Capitale ed il direttore di gara romagnolo sarà il quinto incrocio in assoluto in Serie A TIM, con l’ultimo che risale alla scorsa stagione, in occasione del 3-0 interno della Lazio contro il Bologna. Prima del tris contro i rossoblu, sempre nella stessa annata, il pareggio per 4-4 contro l’Udinese e la sconfitta esterna per 4-1 contro l’Hellas Verona.

Si infine alla stagione 2019/2020, con il 2-1 della partita interna contro il Cagliari del luglio 2020. Inoltre Piccinini avrebbe dovuto arbitrare anche Lazio-Torino del marzo 2021, gara poi rinviata. In passato, il fischietto di Forlì ha anche arbitrato due gare della Lazio Primavera: entrambe risalgono al 2014.

La prima è datata 9 marzo 2014: in tale occasione la Lazio superò la compagine della Roma nel derby valido per il campionato Primavera 1 TIM. Infine, il 7 giugno 2014, il direttore di gara Piccinini ha arbitrato la partita in cui la formazione biancoceleste perse ai tempi supplementari contro il Torino nella semifinale delle Final Eight. In entrambe le partite, Simone Inzaghi era alla guida tecnica della squadra laziale.