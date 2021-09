Coraggio e pressing: le richieste di Sarri contro il Torino

Baricentro alto come contro il Cagliari e voglia di non mollare: sono queste le richieste di Sarri per giocare contro il Torino

Baricentro alto e pressing, la Lazio inizia ad assumere la fisionomia della squadra di Sarri. Contro il Cagliari, sono stati fatti enormi passi avanti: 28 tiri, 10 angoli, 23 cross, 73% di possesso palla numeri che poi si sono concretizzati solo in un pareggio, ma che lasciano ben sperare. Crederci e non mollare, il tecnico sa di essere sulla giusta strada: prima di iniziare il campionato, erano stati messi in conto sia i rischi che i benefici.

Come riporta il Corriere dello Sport, adesso aspetta conferme dalla gara di oggi contro il Torino: vuole la brillantezza vista contro l’Empoli; ma anche l’aggressività del secondo tempo contro il Cagliari. quando si è vista una Lazio aggressiva come non mai.