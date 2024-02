Torino, Juric avvisa la Lazio: «Non mi interessa di Cairo, c’è solo il campo». Le parole del tecnico granata in vista della sfida

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino –Lazio.

LAZIO – «Siamo vogliosi e stiamo bene mentalmente, ma abbiamo avuto diversi giocatori con l’influenza. E’ stata una settimana particolare. C’è poco da dire, li conosciamo e vengono dalla vittoria contro il Bayern. Con il Bologna gli è andata male, Sarri sa esattamente cosa vuole fare: tra noi sono state sempre partite belle anche per il pubblico, speriamo di riuscire a prevalere».

INFORTUNI – «Vojvoda non ci sarà, ha avuto un brutto colpo alla schiena. Tameze non riesce ad allenarsi per l’influenza e anche Djidji ha avuto un problema alla caviglia. Serve uno sforzo superiore, andare oltre al dolore per esserci domani. Buongiorno? Non prima della Fiorentina, se tutto va bene».

CAIRO – «Non parlo con lui ogni giorno. Ciò che importa è che siamo arrivati a un bel punto, con tanto sacrificio, e abbiamo una grande occasione per dare una gioia ai tifosi. Ciò che conta è l’aria al Filadelfia, il resto non conta. Siamo concentrati su queste partite, vogliamo ottenere il massimo. Il resto non ha influenza».