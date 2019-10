Toni snobba Immobile: «Capocannoniere? Mertens o Lukaku» – VIDEO

Per Luca Toni non sarà Ciro Immobile il capocannoniere della Serie A: Lukaku dell’Inter e Mertens del Napoli gli sono avanti

Luca Toni detiene un record importante, è l’unico italiano ad aver vinto la classifica marcatori in Serie A con due maglie diverse (Fiorentina ed Hellas Verona). E’ per questo che al Festival dello Sport tenutosi a Trento è stata d’obbligo la domanda su chi possa essere il nuovo capocannoniere del campionato. Il campione del mondo ha escluso Ciro Immobile, ecco le sue parole: «La cosa bella è che quest’anno sono tornati in Italia degli attaccanti importanti. La Juventus ha davvero l’imbarazzo della scelta in avanti, ma penso anche a Lukaku che non vedo di vedere all’opera. A Napoli poi c’è Mertens, ormai è diventato un attaccante da tanti gol. Sarà una bella lotta».