Tonetto: «Nel 2006 venni contattato dalla Lazio ma scelsi...»

Tonetto a distanza di sedici anni rivela che prima di accettare la Roma venne corteggiato anche dalla Lazio

Ai microfoni di Grand Hotel Calciomercato ha parlato Max Tonetto, il quale rivela di essere stato cercato dalla Lazio nel 2006 prima di accettare la Roma.

PAROLE – «Un giorno nel 2006 mi arrivò la chiamata di Spalletti, che avevo avuto all’Empoli, per capire cosa volessi fare. Quando mi chiese se sarei andato alla Roma non esitai un solo secondo.»

«Mi volevano anche Fiorentina e Lazio, in particolare i biancocelesti mi offrivano un contratto più lungo con più soldi ma non li ho mai presi in considerazione. Volevo solo la Roma»