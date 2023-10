Tonali out per Euro 2024, un titolare della Lazio si candida al posto suo 

Con l’ufficialità della squalifica di Sandro Tonali crescono le quotazioni per vedere un giocatore della lazio ad Euro 2024

La notizia era nell’aria da giorni ma ieri è arrivata l’ufficialità, con la squalifica imposta a Sandro Tonali per l’ormai celebre caso scommesse il giocatore non prenderà parte al ritiro della Nazionale Italiana per Euro 2024.

Come riportato da TMW di conseguenza si sono aperte le candidature per chi prenderà il suo posto. Bonaventura e Miretti i favoriti, ma non si esclude nemmeno l’ipotesi di convocazione per il centrocampista della Lazio Rovella.