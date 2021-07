Tommaso Paradiso: «Immobile? Chi lo critica non capisce il calcio»

Tommaso Paradiso – cantautore e noto tifoso biancoceleste – ha analizzato la nuova Lazio targata Sarri: ecco le sue parole

ANDERSON – «Felipe mi ha fatto veramente volare, mi ricordo che vinceva le gare quasi da solo. Adesso bisogna capire in quali condizioni sia e se ancora ha quella brillantezza e quello sprint nel saltare l’uomo. Spero sia rimasto lo stesso. Sarri, abbiamo capiro, vuole due ali intorno ad Immobile che siano delle schegge, per farle arrivare sul fondo e crossare, vedremo come dimostrerà di stare».

CORREA – «Non immaginavo volesse andare altrove. Mi piacerebbe restasse, in quella posizione è devastante, non a caso è cercato da grandissime squadre. Ma adesso dovrebbe solo puntare negli ultimi 25 metri, senzs tornare a difendere».

IMMOBILE – «Si sta godendo le vacanze meritate con Insigne, è stato bersagliato da chi non capisce nulla di calcio, semplicemente perchè non ha fatto 35 reti anche all’Europeo. Magari è andato in po’ in sofferenza, ma ha combattuto, segnato e sgomitato. Tutti zitti quando si parla di Immobile! Io sono contro i laziali che fanno le vittime, a volte ci piangiomo un po’ addosso, ma a volte la stampa va un po’ contro».