Tommasi: «Si sta come a maggio, in Italia, la Serie A» – FOTO

Tommasi, tweet provocatorio del presidente dell’AIC in merito alla ripresa del campionato di Serie A

La Serie A è l’unico campionato in Italia del quale ancora non c’è certezza sulla ripartenza. I nodi da sciogliere sono tanti e c’è un conflitto tra la Lega e l’Assocalciatori in merito al protocollo.

Domani sarà certamente il giorno decisivo, intanto il presidente dell’AIC Damiano Tommasi sul suo profilo Twitter ha lanciato un messaggio provocatorio modificando il testo della poesia “Soldati” di Ungaretti, ha scritto: «Si sta come a maggio, in Italia, la Serie A», rifacendosi allo scenario alquanto complicato in Italia sul futuro del calcio.