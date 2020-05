Serie A, Tommasi: «Antendiamo il protocollo sanitario per la ripresa»

Il presidente dell’Assocalciatori Tommasi ha parlato in diretta Facebook del protocollo sanitario utile per la ripresa della Serie A

Per alcune società di Serie A è fondamentale la presenza del protocollo sanitario per la ripresa degli allenamenti, sia individuali che di squadra, mentre altre inizieranno lo stesso a far allenare singolarmente i propri atleti.

Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, in diretta su Facebook ha parlato proprio di questo: «Siamo in attesa del protocollo sanitario per la ripresa completa dell’attività. Attualmente non sappiamo quali siano le criticità. L’unica notizia che ho è che la Federcalcio deve interfacciarsi col Comitato tecnico-scientifico del Governo. Contiamo di capire se il protocollo potrà essere validato entro venerdì 8 maggio, data del consiglio federale. C’è tanta voglia di tornare a giocare e la ripresa degli allenamenti individuali è stato un segnale positivo. Purtroppo non è facile prendere decisioni perché non sappiamo con certezza quale sia la cosa giusta da fare».