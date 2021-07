Tokyo 2020 a porte chiuse, ora è ufficiale: ecco la decisione del CIO

Non ci saranno tifosi a Tokyo 2020: le gare delle Olimpiadi saranno senza tifosi. Il motivo della decisione del CIO

Euro 2020 ha riportato i tifosi allo stadio. La Puskas Arena e Wembley sono stati i due esempi più vivi della vicinanza dei tifosi e l’Italia sfiderà in finale a Londra l’Inghilterra in uno stadio gremito. Tifosi allo stadio e rinascita, cosa che non avverrà alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha infatti decretato che le gare di Tokyo 2020 si terranno senza la presenza dei tifosi.