Tognazzi: «Romagnoli? Sono contento per lui che sia andato alla Lazio»

Tognazzi, l’attore tifoso del Milan si proietta alla sfida dei rossoneri con la Lazio di domani soffermandosi su Romagnoli

Alla vigilia della delicata sfida tra Milan e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei Gianmarco Tognazzi, il quale commenta cosi il match soffermandosi su Romagnoli

ROMAGNOLI – Sono felice per Romagnoli, perché è finito nella squadra che ha sempre amato. La Lazio sta facendo molto bene questa stagione, non mi sarei aspettato questo campionato con Sarri e soprattutto, con questo Immobile troppo spesso infortunato. Mi auguro non esca un pareggio domani