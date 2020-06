Tiribocchi su Kumbulla: «Ha qualità, sta sorprendendo tutti»

L’ex attaccante Simone Tiribocchi, ai microfoni di DAZN, ha parlato di Marash Kumbulla, obiettivo della Lazio

La Lazio sembra aver individuato in Kumbulla il rinforzo giusto per la difesa. L’accordo è ad un passo e a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità.

Ai microfoni di DAZN, Simone Tiribocchi ha speso belle parole per il giovane albanese:

«Sta sorprendendo tutti, sta facendo un campionato straordinario. Anche l’anno scorso le poche apparizioni che ha avuto ha giocato bene. È un ragazzo in gamba come si vede anche dalle interviste, è ancora molto giovane però in campo dimostra di avere grandi qualità».