Un tifoso della Lazio arrestato in Germania: ecco cosa è successo

In attesa della partita con il Bayern Monaco, un giovane tifoso biancoceleste è stato arrestato in Germania

Brutto pomeriggio per un tifoso della Lazio, volato in Germania per il match di stasera contro il Bayern Monaco di Champions League.

Il tifoso in questione, mentre si trovava all’interno di un pub, è stato prima identificato e poi arrestato dalle forze dell’ordine tedesche, per aver fatto un saluto nazista prima di dirigersi all’Allianz Arena. Dopo alcune ore, il tifoso biancoceleste è stato rilasciato su cauzione.