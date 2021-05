Tifosi a Ponte Milivio, Negro: «Sempre nel mio cuore» FOTO

Paolo Negro, ex difensore della Lazio, ha omaggiato sui social i tifosi biancocelesti a Ponte Milvio prima del Derby

Una partita che non c’entra niente con le altre. Il Derby della Capitale è una sfida unica che mette a confronto le due metà della Città Eterna. A poche ore dal fischio d’inizio del match tra Roma e Lazio, i tifosi biancocelesti si sono ritrovati a Ponte Milvio per caricarsi. Tra di loro, di nascosto, anche un grande ex giocatore della Prima Squadra di Roma.

Stiamo parlando di Paolo Negro, che sui social ha pubblicato una foto mentre osserva i supporters laziali dalla propria macchina. «Sempre nel mio cuore» ha scritto l’ex difensore sul proprio profilo Instagram. Come dimenticare l’amore per la Lazio, specialmente in una giornata come questa.