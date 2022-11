Tifosi all’Olimpico, mai così tante presenze nell’era Lotito: i numeri della stagione

La spinta dei tifosi è linfa vitale per la Lazio: in otto gare, la squadra ha portato una media di 41.963 spettatori all’Olimpico

La linfa dei tifosi ha dato una nuova vita anche alla squadra. La Lazio, mai come in questa stagione, ha potuto contare sull’affetto della sua gente. Come riporta il Corriere dello Sport, in otto gare disputate tra le mura casalinghe dell’Olimpico, i biancocelesti sono stati sostenuti da una media di 41.963 spettatori: un numero mai visto nell’era Lotito.

A dare un’impennata al numero di presenze anche la campagna abbonamenti (che ha fidelizzato 26.193 persone) e le varie iniziative come quella di Effetto Domino. L’intenzione è quella di mantenere vivo questo legame anche nel 2023 con altre proposte, consolidando la Lazio al quarto posto tra i club che portano più tifosi sugli spalti.