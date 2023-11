Tiago Pinto consapevole: «La Roma non può prendere il 90% di giocatori». Le parole del General Manager giallorosso

Al Social Football Summit che si sta tenendo allo Stadio Olimpico, Tiago Pinto ha parlato così delle strategie del calciomercato della Roma.

Le parole del General Manager giallorosso: «Il 90% dei giocatori della fascia A non possiamo prenderli. Bisogna trovare equilibrio tra quello di cui ha bisogno la squadra, le soluzioni dello scouting e quello che vuole l’allenatore. Ma la prima cosa da vedere è la capacità economica della società. Dybala e Lukaku? Se avessimo “lottato” con gli altri club per prenderli nel primo periodo del progetto non ce l’avremmo fatta. Siamo stati bravi nelle tempistiche. Ci saranno sempre altri che avranno più soldi di noi. Dobbiamo essere più furbi».