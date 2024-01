Tiago Pinto a Mediaset: «Oggi come una finale. Sarà il mio ultimo derby»

Tiago Pinto, GM della Roma, ha parlato nell’immediato pre-partita del derby di Coppa Italia contro la Lazio: le dichiarazioni

Intervenuto a Mediaset prima di Lazio-Roma di Coppa Italia, Tiago Pinto ha dichiarato:

«È una partita che è una finale. Quando giochi un derby dentro o fuori è emozionante e un po’ stressante. Vogliamo fare il meglio per andare avanti e dare questa gioia ai nostri tifosi. Sarà sicuramente l’ultimo. Non mi vedo dall’altra parte (nella Lazio, ndr) per altri derby. Speriamo di vincere, i giocatori sono concentrati sulla partita. Futuro della Roma? Riflessione da fare più avanti. Oggi è una partita importante per tutti. Dobbiamo vincere, le valutazioni andranno fatte più avanti. E’ una partita con attenzione elevata. Mi preoccupa la partita in sé. Mercato? Sono stato chiaro. Abbiamo reagito veloce con il bisogno di un difensore. Dobbiamo aspettare le uscite per fare qualcosa».