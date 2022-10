Tiago Pinto: «Concordo con Sarri sul turnover. Per noi...»

Tiago Pinto, ds della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Betis Siviglia

POVERI E RICCHI NEL CALCIO – «Non sarà molto comodo per me commentare le sue parole. Penso che nel calcio non conta solo la situazione economica perché altrimenti ogni anno Manchester City e Psg andrebbero in finale di Champions, ma se la memoria non mi inganna non l’hanno vinta. Ho capito quello che voleva dire. È chiaro che per noi è molto difficile, ne abbiamo già parlato, è difficile giocare l’Europa e il campionato, giovedì e domenica. È difficile fare anche il turnover, sentivo che prima parlavate della Lazio e di mister Sarri. Sappiamo che è difficile, ma allo stesso modo sappiamo che questo fa parte del nostro lavoro».