Thuram avverte la Lazio: «L’Inter comincia il campionato per vincerlo. Abbiamo fatto bei risultati e proviamo a continuare così». Le parole del nerazzurro

Domani sera si disputerà Lazio– Inter. A poche ore dal fischio d’inizio della gara dell’Olimpico, Marcus Thuram, attaccante di Inzaghi, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A.

PAROLE– «Da quando ho firmato all’Inter so che l’Inter comincia il campionato per vincerlo. Il campionato è molto lungo ed è ancora presto per parlare della seconda stella, ma proviamo ad imparare in ogni allenamento e fare il meglio possibile ogni partita. Dall’inizio della stagione abbiamo fatto bei risultati e proviamo a continuare così ».