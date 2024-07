Terza maglia Lazio 2024/2025: il club biancoceleste la LANCIA sui social – FOTO

Attraverso i propri profili social, la Lazio ha annunciato l’apertura della vendita della terza maglia per la stagione 2024/2025.

🧬 Different passions, united by one

The 2024/2025 third kit is available now

Discover it on https://t.co/QSYzJKspG1 or https://t.co/8v67tPOpI3#OneFaithOnePassion #UnicaFedeUnicaPassione pic.twitter.com/gMukKqNjST

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 10, 2024