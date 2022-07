Terracciano Lazio, il portiere spara alto alla Fiorentina per il rinnovo: la situazione

Calciomercato Lazio: Terracciano, uno degli obiettivi dei biancocelesti per la porta, avrebbe sparato alto per il rinnovo alla Fiorentina

Se non dovesse arrivare Ivan Provedel, uno dei nomi sulla lista della Lazio per il ruolo di numero 12 è quello di Pietro Terracciano della Fiorentina. Il portiere ha un contratto in scadenza nel 2023 e, come riportato dal Corriere Fiorentino, avrebbe sperato altissimo al club viola per il rinnovo.

Terracciano, infatti, starebbe chiedendo almeno un milione di euro annuo di ingaggio a fronte dei 300mila euro che percepisce attualmente. La Fiorentina tratta.