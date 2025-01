Tchatchoua Lazio, aumenta la concorrenza: un club di Serie A ha avviato i contatti per il terzino

Tchatchoua Lazio, il terzino è seguito con attenzione da questo club di Serie A. Le ultime sul calciomercato biancoceleste

Jackson Tchatchoua, seguito da vicino anche dal calciomercato Lazio, potrebbe lasciare il Verona in questa sessione invernale. Infatti, come riportato da Gazzetta.it, l’Udinese si sta muovendo per assicurarsi le prestazioni del terzino.

Non è ancora arrivata un’offerta formale da parte dei friulani, ma si continua a lavorare per arrivare in tempi brevi a presentare il miglior prezzo: la valutazione degli scaligeri si aggira sugli 8 milioni di Euro.