Tchatchoua Lazio, c’è concorrenza: primi contatti con una squadra di Serie A. I dettagli

Tchatchoua Lazio, il terzino del Verona potrebbe trasferirsi in un altro club già in questa sessione di calciomercato

Il nome di Jackson Tchatchoua, terzino del Verona, è finito in orbita calciomercato Lazio per la prossima estate. Come riportato da Gianluca Di Marzio, però, i biancocelesti potrebbero essere battuti sul tempo da un’altra squadra di Serie A.

Infatti, l’Udinese è interessata ad acquistare subito il calciatore classe 2001 ed ha già avviato i contatti con la società gialloblù. L’accordo non è ancora stato raggiunto, ma potrebbe essere questione di giorni.