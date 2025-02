Tchaouna PSV, ultimo assalto: il mercato in Olanda chiude oggi. La Lazio continua a rispondere così: ultimissime

Tchaouna PSV, olandesi all’assalto del giocatore in queste ore. La Lazio risponde così alla possibile cessione: tutti i dettagli

Secondo quanto scrive Il Messaggero, il PSV tornerà all’assalto di Loum Tchaouna in queste prossime ore. Per il francese si era parlato di Bologna e Burnley, ma gli olandesi ora non mollano la presa.

Il calciomercato Lazio, nonostante l’offerta da 12 milioni di euro pervenuta nella Capitale, continua a fare muro alla cessione. I biancocelesti non danno il via libera, vista l’impossibilità di trovare sostituti.