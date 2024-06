Tchaouna Lazio, parte l’ATTESA: si attende l’UFFICIALITA’ per chiudere l’operazione con la Salernitana. I DETTAGLI

Il primo colpo in entrata per il calciomercato Lazio potrebbe essere Loum Tchaouna, esterno classe 2003 della Salernitana, vicinissimo ormai ad approdare in biancoceleste.

Come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe solamente questione di giorni per l’ufficialità della trattativa, con l’esterno che avrebbe già messo la firma sul contratto che lo legherà al club di Lotito. I prossimi giorni saranno decisivi per formalizzare il tutto,