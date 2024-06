Tchaouna Lazio, accordo TOTALE con la Salernitana: ecco QUANDO arriva finalmente l’annuncio

Tchaouna Lazio, accordo totale con la Salernitana per il giocatore: ecco quando arriverà anche l’annuncio dell’acquisto

Come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport bisognerà pazientare ancora per poco per l’arrivo di Loum Tchaouna alla Lazio. La chiusura era attesa per il fine settimana, ma sarebbe slittata a lunedì. Solo qualche ora in più, poi il ragazzo potrà considerarsi un calciatore biancoceleste.

L’attaccante oggi concluderà infatti la sua partecipazione al torneo di Tolone con l’under 20 della Francia, prima di unirsi alla società capitolina che ha un accordo totale con la Salernitana per il pagamento della clausola rescissoria di 8 milioni di euro.