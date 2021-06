Tavares, parla l'intermediario: «Non andrà al Napoli, tante richieste...»

Tavares, il terzino in rottura col Benfica. Tante richieste per lui, ma l’intermediario esclude la soluzione Napoli

Sale l’interesse di tante squadre per Nuno Tavares, difensore del Benfica in rottura con il club portoghese. Il terzino, accostato anche alla Lazio, è seguito anche dal Napoli, ma l’intermediario Cesar Boaventura a Radio Marte ha escluso la possibilità che andrà a giocare per il club di De Laurentiis.

Queste le sue parole: «Andrà via dal Benfica, ma non credo giocherà per il Napoli. Su di lui ci sono tante squadre e il giocatore deve ancora decidere dove sarà la prossima stagione. Le uniche offerte concrete sono arrivate da Inghilterra e Francia».