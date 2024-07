Tavares Lazio, trovato l’ACCORDO con l’Arsenal: il terzino VICINO all’approdo in Serie A. Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in casa Lazio sarebbe in arrivo Nuno Tavares. Il portoghese colmerà la casella nel ruolo di terzino sinistro. Operazione praticamente conclusa, visto che c’è l’accordo fra la Lazio e l’Arsenal sulla base di 5 milioni di euro e una percentuale del 20% sulla rivendita da riconoscere al club inglese.

«È stato trovato l’accordo tra le società – ha dichiarato ieri pomeriggio il Ds Fabiani, a Formello, dopo la presentazione di Noslin. Poi bisogna mettere d’accordo altre componenti: va trovata anche l’intesa con il calciatore e gli agenti.