Tavares Lazio, nella top tre dei migliori assistman in Europa: solo loro due hanno fatto meglio del biancoceleste

Tavares Lazio, ha fatto meglio di tutti in Italia e tra i difensori europei. Le ultimissime

Come riporta il Corriere dello Sport, Tavares è entrato di diritto nella classifica degli assistman in Europa. Il terzino della Lazio è infatti a quota cinque in cinque partite. Nessuno ha fatto registrare una partenza simile in Serie A. Gli tengono il passo solo Vinicius del Real Madrid (6) e Saka dell’Arsenal (7).

A Torino Tavares è stato addirittura il giocatore che ha toccato più palloni (67) e 67 è la media dei tocchi che ha garantito nelle cinque presenze in campionato.