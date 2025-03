Tavares Lazio, le ultime sulle condizioni del laziale

Tavares Lazio, l’ex Arsenal tiene in forte apprensione Baroni in vista del Torino che sarà il primo match dei biancocelesti dopo la sosta

Dopo la pausa per le Nazionali impegnate nelle rispettive sfide di Marzo, la serie A tornerà protagonista con la Lazio che sarà chiamata lunedì 31 a riscattare la brutta figura di Bologna di domenica pomeriggio.

Secondo quanto riporta A Bola però, per la partita contro il Torino rischia seriamente di non esserci Tavares, il quale sta recuperando dal suo infortunio. Il calciatore prosegue il quotidiano portoghese, ha risposto alla chiamata del suo ct Martinez nonostante non fosse al 100 % e nella prima seduta di ieri ha svolto solo un allenamento in palestra.

Il quotidiano iberico conclude scrivendo che resta solo da capire se l’ex Arsenal potrà rimanere con la sua Nazionale, oppure tornare a Formello e recuperare al meglio con lo staff medico in vista del rientro dopo la sosta