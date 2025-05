Tavares Lazio, futuro incerto per il portoghese: gli infortuni pesano. Il possibile scenario a giugno

Tavares Lazio, futuro incerto per il portoghese: gli infortuni pesano. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio avrebbe già avviato i contati con l’Arsenal per riscattarlo a titolo definitivo.

Tuttavia il suo proseguimento nel club capitolino sarebbe comunque in dubbio a causa degli innumerevoli infortuni da cui il giocatore è stato colpito in questa stagione. Dalla Premier, Fulham e Everton si sarebbero interessate al portoghese, in caso di offerte il club potrebbe prenderle in considerazione.