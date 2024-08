Tavares Lazio, buone NOTIZIE sulle sue condizioni: ECCO quando potrà riaggregarsi al gruppo. Le ultimissime

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio oltre a Gila, le buone notizie arrivano anche da Nuno Tavares. Entrambi dovrebbero riaggregarsi al gruppo all’inizio della prossima settimana, per seguire la squadra nelle tournée all’estero che vedrà i capitolini impegnati in

Inghilterra con il Southampton il 7 agosto e in Spagna con il Cadice il 10.

Con il portoghese non sarà forzata la mano, si procederà con cautela per scongiurare il rischio di ricadute muscolari e non commettere così lo stesso errore di Auronzo di Cadore.