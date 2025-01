Tavares Chelsea, il club inglese interessato in vista della prossima stagione: tutte le concorrenti per il terzino

Tavares Chelsea, il terzino biancoceleste si è messo in mostra e ora molte big italiane e non solo lo vogliono ingaggiare

Nuno Tavares è stato una delle scoperte più belle della Lazio in questa stagione. Si è presentato con un doppio assist all’esordio contro il Milan, per poi continuare a sfornare passaggi vincenti per i compagni.

Nell’ultimo periodo ha un po’ rallentato, complice anche un infortunio con il Portogallo, ma ha attirato lo stesso l’attenzione di big italiane e non solo. Infatti, come riportato da Il Messaggero, oltre ad Inter, Juve e Milan c’è anche il Chelsea sulle tracce del terzino. I Blues sono interessati ad acquistarlo in vista della prossima stagione.