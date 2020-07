Il DS biancoceleste ha parlato nel pre-partita della sfida tra biancocelesti e rossoneri.

Il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, è intervenuto nel pre-gara di Lazio-Milan ai microfoni di DAZN: «La parola d’ordine è continuità, la Juve ha vinto e a noi servono i 3 punti per poter rimanere dietro a loro in questo periodo difficile a causa degli infortuni. Chi gioca deve dare il massimo, dobbiamo vincere se vogliamo rimanere in scia. Sfruttiamo al massimo questa sfida».