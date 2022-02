ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio sta studiando il portiere del futuro: al momento permangono alcune divergenze di vedute tra Tare e Sarri. I nomi

La Lazio sta valutando i nomi per il futuro portiere nel caso in cui Strakosha non dovesse restare. Le idee sono contrastanti tra Sarri e Tare.

Il direttore sta tentando il colpo Sergio Rico, mentre il tecnico vorrebbe uno tra Kepa, già allenato al Chelsea, o Vicario. Lo riporta Il Messaggero.