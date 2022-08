Tare: «Sarri ha grande considerazione di Casale. Cancellieri lo seguivo da anni»

Il d.s. della Lazio Tare ha parlato dell’arrivo in biancoceleste di Casale e di Cancellieri

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato in conferenza stampa nel corso della presentazione di Casale e Cancellieri.

CASALE – «Apriamo questa nuova presentazione di acquisti della nuova stagione con un giocatore che è stato acclamato tutta la stagione passata dai media e dai tifosi. Sarri aveva una grande considerazione di Casale. La società ha accolto la richiesta dell’allenatore con entusiasmo. Il ragazzo ha confermato le nostre aspettative su di lui in questo prima parte di ritiro. Col Verona ha fatto bene, speriamo si ripeta è faccia meglio con noi».

CANCELLIERI – «Sono molto contento di presentare questo colpo. È un giocatore che seguivo da parecchi anni. Con lui puntiamo sul futuro, ha caratteristiche importanti. Col lavoro di Sarri può diventare un calciatore importante anche per la Nazionale. Non dobbiamo alzare troppo le aspettative, dobbiamo essere bravi noi a dargli il tempo di crescere e di aiutarlo nei momenti di difficoltà. Per me rappresenta un acquisto molto importante».