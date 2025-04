Tare Milan, controsorpasso decisivo! Ecco chi sarebbe il favorito per il ruolo del nuovo Ds. Le ultime

Tare Milan, nonostante le voci su D’Amico in pole resta lui dopo l’incontro con Giorgio Furlani: con lui Allegri in panchina

Come riferito da Repubblica, e in particolare dal giornalista Sereni, in casa Milan c’è un nome in pole per la carica di direttore sportivo della prossima stagione.

Dopo l’incontro di lunedì con l’ad Furlani, l’ex ds Lazio Tare resta il grande favorito nella corsa con D’Amico e Sartori. Chi gestirà l’area tecnica sarà chiamato a scegliere l’allenatore del Milan che verrà (con Tare, in pole Allegri).