Tare Lotito, rapporto da chiarire entro l’estate: il possibile scenario

Il rapporto tra Igli Tare e Claudio Lotito è da chiarire entro il calciomercato estivo: ecco il possibile scenario

Quale futuro per Igli Tare? Il ds della Lazio non è mai stato così vicino all’addio del club e si rincorrono le voci su un possibile futuro lontano da Roma. Alfredo Pedullà tramite Gazzetta.it ha fatto il punto della situazione:

«Tare ha una lunga militanza con Lotito, ha fatto cose buone (anni fa, con gli arrivi di Milinkovic-Savic e Luis Alberto), cancellate dalle deludenti sessioni di mercato, almeno le ultime 4-5 con un esborso notevole senza alcun ritorno tecnico. Prendiamo Kamenovic: tesserato a gennaio, zero minuti. E anche l’arrivo di Jovane Cabral a gennaio è stato inutile in rapporto alle necessità dell’allenatore. Proprio il rapporto tra Sarri e Tare è il passaggio determinante per la conferma dell’allenatore, dovrà essere Lotito a tirare le somme e a decidere quale tangenziale prendere. Non dimenticando che era stato Lotito a confermare Sarri, tre mesi fa. Ricordiamo che la Lazio ha 7-8 tesserati in scadenza, c’è chi sa già dove andare (Luiz Felipe al Betis Siviglia) e che si sta guardando intorno con enorme curiosità. La Lazio dovrà fare un mercato imponente: più tarderà la decisione legata all’allenatore (e al direttore sportivo), maggiori saranno i problemi».