Tare: «Errori arbitrali nel derby? Sorpreso che se ne parli ancora»

Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio-Lokomotiv, ecco le parole del ds biancoceleste

Igli Tare, DS della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara tra i biancocelesti e la Lokomotiv:

IMPORTANZA DELLA SFIDA – «È una partita decisiva, dobbiamo dare una continutià alla vittoria di domenica, abbiamo allargato la rosa anche per far bene in Europa League»

STRAKOSHA – «È un giocatore d’esperienza, la curva ha fatto un gesto bellissimo, è una cosa che può succedere, deve guardare avanti farà una grande prestazione».

LOKOMOTIV – «Una squadra solida, giocano molto all’italiana, li abbiamo studiati con attenzione, sono convinto che faremo una grande prestazione»

CONTINUITA’ – «Vincere aiuta a vincere e aiuta a migliorare in questa fase di ambientamento, dobbiamo però dare continuità pecchiamo in questo ed è uno dei motivi per cui abbiamo scelto Sarri»

DERBY – «Sarri era molto sorpreso dall’atmosfera, non mi piace quello che ha fatto la Roma nel post match, è stata una sopresa vedere che dopo 4 giorni parlano di errori arbitrali quando al massimo sono stati a favore della lazio. parla di Tiago Pinto? Sì».