Tare, futuro in bilico? Spuntano due possibili sostituti

Il futuro di Tare potrebbe anche essere lontano dalla Lazio. Ed ecco che spuntano i nomi di due possibili sostituti

Il suo contratto con la Lazio scadrà nel 2023, ma il futuro di Igli Tare con la Lazio non è più così tanto certo, vista anche l’aria di rivoluzione che si respira dalle parti di Formello.

Ed ecco che, come riportato da Tuttomercatoweb, si si sarebbero fatti sempre più insistenti i rumors sui possibili sostituti. I nomi sarebbero quelli di Pasquale Foggia, attuale ds del Benevento, e di Angelo Fabiani, ex Salernitana e quindi già in buon rapporti con Lotito. Solo ipotesi e voci, ma chissà.