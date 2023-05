Tare: «Il mio futuro? Sono legato al club e ne parlerò con Lotito»

Tare, il dirigente biancoceleste ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti commentando le voci riguardanti il suo futuro

FUTURO – Sono legato con grande affetto e amore a questa società. Ho passato qui 18 anni della mia vita. I miei figli sono cresciuti qui, ma il mio contratto sta arrivando al termine e dobbiamo valutare insieme al presidente. Ci penserò anche io bene per il mio futuro. Quindici anni in una società sono tanti. È giusto che alla fine venga fatto un resoconto e venga presa la decisione giusta per me e per la società. Penso di essere chiaro con le mie idee. Parlerò con il presidente ma non ci sono tante cose da chiarire. Quello che conta di più è il bene della società