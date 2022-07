Muriqi, Tare conferma: «Andrà al Bruges, la cifra...»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha confermato l’immediata partenza di Vedat Muriqi verso il Bruges: le sue parole

Intervistato dal portale kosovaro Nacionale, Igli Tare ha fatto il punto su Muriqi:

«Muriqi al Bruges? Sì, ma per 11 milioni e non per nove come è stato detto».